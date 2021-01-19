التشكيل - شيكابالا وحازم إمام يقودان الزمالك.. والطيب في هجوم الجونة

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 15:51

كتب : FilGoal

شيكابالا مع الزمالك أمام بيراميدز

أعلن الزمالك والجونة تشكيل مباراتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

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الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالغني - حازم إمام

وسط الملعب: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم : أشرف بنشرقي

البدلاء: محمد عواد وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسين فيصل ومصطفى محمد

بينما جاء تشكيل الجونة:

حارس المرمى: إسلام طارق

الدفاع: جوزيف نجويم - لؤي وائل - محمد نجيب - محمد يكن

وسط الملعب: ألان كيامبادي - ناصر ناصر - أحمد حمدي - سيرج أكا - إسلام عبد النعيم

الهجوم : كريم الطيب

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري ورصيده 16 نقطة.

بينما الجونة الثالث ورصيده 15 نقطة.

وتنطلق المباراة الخامسة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

وللزمالك لقاء مؤجل في البطولة ضد الأهلي حامل اللقب.

الزمالك الجونة الدوري المصري
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