أفشة يغادر مران الأهلي مصابا

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 15:41

كتب : حسام نور الدين

محمد مجدي أفشة مع الأهلي أمام بيراميدز

أُصيب محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي بكدمة خلال مران الفريق، اليوم الثلاثاء بملعب مختار التتش.

وجاءت إصابة أفشة خلال كرة مشتركة في المباراة التدريبية للفريق.

وغادر أفشة المران قبل دقائق من نهايته بعدما خضع لفحص طبي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الذي فضل عدم إكمال صانع ألعاب الأهلي للمران.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد أجرى مباراة تدريبية بين 3 فرق من اللاعبين على مرمى واحد خلال مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل على ملعب الأهلي we السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

أفشة صاحب الـ24 عاما شارك خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 5 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها 3 أهداف.

ولعب الدولي المصري بقميص الأهلي منذ انضمامه للفريق في صيف 2019، في 50 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

الأهلي محمد مجدي أفشة
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