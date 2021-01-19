أحمد حسن: الشناوي أخبرني عما دار بينه وبين الحكم.. واللائحة يجب أن تطبق على الجميع

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 15:37

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

قال أحمد حسن أسطورة منتخب مصر السابق إنه جمعه حديث بمحمد الشناوي حارس الأهلي حول واقعة مواجهة البنك الأهلي وأوضح له كواليسها، كما أشار إلى أن عدم تطبيق اللوائح بشكل صارم ومستمر سبب حالة من الجدل.

وصرح حسن عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "جمعني حديث بمحمد الشناوي، وأكد لي أنه لم يقصد الإساءة للحكم، لكنه كان يريد إكمال حواره مع الحكم فقط".

وأوضح "الشناوي كان يقول للحكم لما لم ينظر لتقنية الفيديو، لكن الحكم ابتعد، فكان كأنما يقول له إنه يتحدث معه لا ترحل، الكرة كان بها شك، لم يكن هناك أي تعد أو شيء".

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وواصل "عدم تطبيق اللوائح بشكل صارم ومستمر على الجميع، لكن لا يجدي نفعا أن تطبق في حالة ونتجاهل حالة أخرى، لأن هناك حالات كثيرة مشابهة".

وأردف "لا يوجد ما يسمى بأنك تعمل حسابا للون، إن أخطأ الشناوي أو غيره فيعاقب، لكن المشكلة في الحالات المشابهة التي تمر مرور الكرام، اللائحة ستمنع الجدل".

وأكمل "أعتقد أن الأهلي سيتقدم بتظلم وسينتهي الموقف على مباراتين فقط، طالما تم اتخاذ القرار سيتم تداركه".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي لمدة 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه بسبب "سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم".

وتابع حسن "بالنسبة لمستوى الأهلي، لا أحب التقييم بالقطعة، الأهلي لن يفوز دائما، لا يحدث ذلك في العالم، ستحدث عثرات ومكاسب وتعادلات، هذه الأمور تحدث".

وأتم "هذا يحدث لكل فرق العالم، وإلا لن تكون منافسة، لا أرى أي مشاكل، هذا وضع طبيعي".

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