هيثم شعبان: سنلعب بطريقتنا ضد كل المنافسين حتى الكبار.. وصالح جمعة اقترب من العودة

قال هيثم شعبان مدرب نادي سيراميكا كليوباترا إن فريقه يسعى لتقديم كرة هجومية حديثة ضد كل الفرق ولن يغير طريقته في مواجهة الكبار، مشيرا إلى اقتراب عودة صالح جمعة، كما أثنى على قدرات أحمد ريان ومحمد إبراهيم.

وصرح هيثم شعبان عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "هدفنا منذ بداية الدوري أن نقدم أداء جيدا وكرة شاملة حديثة".

وواصل "بالنسبة لنا كفريق صاعد من الدرجة الثانية، النتائج مرضية إلى حد ما، لكن طبقا لمعطيات الأداء كانت هناك مباريات لا يمكنني القول إن هناك مباريات لا يجدي نفعا خسارتها، لكن كان من الممكن أن تتغير النتيجة أثناء سير المباراة".

وأكمل "لم نخض فترة إعداد، انتهى الموسم الماضي، وأسسنا الفريق خلال مرحلة الانتقال بين الموسم الماضي والحالي، لم تكن هناك فرصة للإعداد كنا نخلق حالة من التجانس من خلال المباريات الرسمية وكان الوضع صعب جدا".

وتابع "بالطبع خلال عملية التجانس ظهرت أخطاء وخسرنا نقاطا، وتلك ضريبة دفعناها بسبب الوقت الضيق بين الموسمين".

وأردف "أعمل في التدريب لمدة 21 عاما وعملت مع أغلب لاعبي الدوري، بنسبة 40-50% من مجموع لاعبي الدوري عمل معي، وأعرفهم جيدا كقدرات وشخصية".

واستطرد "وبالتالي حينما كنت أخوض المباريات كنت أحضرهم، لا توجد فروق بين اللاعبين في الدوري المصري، لكن الفارق في التوجه والرغبة بين الأندية".

وتابع "عناصرنا لديها إمكانيات بإمكانها تحقيق أي نتيجة ضد أي فريق في الدوري المصري، وذلك كان من أساس اختياراتنا للفريق في بداية الموسم، أن يكون لدينا لاعبين أصحاب قدرات وإمكانيات وشخصية تمكنهم من خوض المباراة بلا خوف أو تحفظ".

وشرح "لذا حينما واجهنا الأهلي وبيراميدز كان من هذا الأساس، قلت لهم لو لعبنا على نقطة سنلعب بشكل جيد قد نخسرها لكن بشكل مرض لنا، مباراة بمستوى طبيعي وظهر ذلك في المباراة، لو نظرت للأرقام والإحصائيات في المباراتين ستجدها متقاربة جدا، بل وتفوقنا في بعض مناطق المباراة".

وأضاف "لو كانت هناك فرصة لإعداد هذا الفريق بشكل جيد كان من الممكن أن تتغير نتائج تلك المباريات تماما".

واسترسل "الأهلي نادي كبير ولديه قوام أساسي لسنين طويلة، أكثر من 4-5 سنوات، وبيراميدز 3-4 أعوام، وهذا هو الفاصل الزمني الذي شكل فارقا، لكن كقدرات وإمكانيات لاعبينا مع مرور الوقت والتطور وتصحيح الأخطاء باستمرار أتوقع في الدور الثاني نتائج ومستوى أفضل ضد الفرق الكبيرة".

وأوضح "لست نادما، لا يهمني خسارة مثل هذه المباريات لكن يهمني تقديم أداء وشخصية قوية، تسعد الجميع، لأنه كان من الممكن أن نخسر أو نتعادل أو نفوز هاتين المباراتين فلما أغلق المباراة وأخرج بشكل غير مرض لنا على مستوى طموح النادي".

سيراميكا كليوباترا خاض 8 مباريات في الدوري المصري خلال الموسم الجاري فاز في 3 وتعادل مرتين وخسر 3 مواجهات ضد بيراميدز والأهلي وإنبي.

وتطرق شعبان للحديث حول خط هجوم فريقه وضم أحمد ياسر ريان من الأهلي قائلا: "خط الهجوم أساسه كان جيدا، لكن كانت هناك ظروف، مثل غياب ميدو جابر لظروف تجنيده ومسعد للإصابة ووينفول كوبينا لعدم الانسجام، وبالتالي كنا نبدأ بشكل جيد لكن لا ننهي المواجهة بشكل جيد لعدم وجود بدائل جاهزة".

وأردف "فكرنا في ضم مهاجم بمواصفات ذكية، مثل الشخصية في مواجهة أي خصم دون تحفظ أو تردد ولديه قدرات فنية تجعله ينسجم بشكل سريع، وبالتالي لا يمكن لأي أحد أن يؤدي هذه الأدوار، وقع الاختيار على أحمد ياسر ريان".

ريان خاض 3 مباريات بقميص سيراميكا منذ انضمامه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة من الأهلي وسجل هدفين.

وتابع شعبان "بالنسبة لصالح جمعة، أنا السبب الرئيسي في تأخير ظهوره مع الفريق، لأنني تعجلت ظهوره جدا طبقا للمعطيات حينما انضم، قال إنه لم يتدرب لأسبوعين فقط، الفاصل الزمني بسيط، تعاملت على هذا الأساس، تعرض للإصابة وعاد، ولم يتأهل بالشكل المطلوب".

وواصل "تعجلنا مشاركته لأنه قيمة فنية كبيرة وأردنا أن نستفيد منه، لكن تلك كانت غلطة منا".

وأردف "شارك في مواجهة البنك الأهلي وقدم مستوى جيدا طبقا لقدراته البدنية في تلك الفترة، لكن شعر بنفس الإصابة، والجهاز الطبي يبذل مجهودا كبيرا معه ولا نرغب في استعجال عودته، سننتظر حتى تكتمل حالته البدنية".

وأكمل "لازلت عند وعدي مع صالح جمعة، سيعود ويقدم أداء رائعا وسيكون إضافة قوية لنا وللدوري المصري".

وتحدث حول محمد إبراهيم قائلا: "محمد إبراهيم اقترب للغاية من الانضمام لمنتخب مصر، لم أر لاعبا بهذه الاحترافية مثل، خاض 4 في 11 يوما، الفاصل الزمني 48 ساعة، رغم أن اللاعب يحتاج لاستشفاء خلال 72 ساعة، لعبنا في ظل هذا الضغط، رغم ذلك محمد إبراهيم خاض 90 دقيقة في 4 مباريات متتالية دون تغيير، أوجه له الشكر ولزملائه وبذل مجهودا كبيرا للغاية".

وأتم "قلت له إنني اعتمدت عليه كثيرا بسبب عدم جاهزية بعض العناصر، وكان رجلا وقام بكل الأدوار على أكمل وجه وقاد الفريق للحصول على 11 نقطة من 8 مواجهات".