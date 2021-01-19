الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة ميسي بعد الطرد في كأس السوبر

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 15:12

كتب : FilGoal

الحزن يظهر على ليونيل ميسي بعد هدف أتليتك بلباو

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة لمباراتين بعد طرده ضد أتلتيك بلباو.

وكان ميسي قد طُرد خلال نهائي كأس السوبر الإسباني بعد الاعتداء على أسيير فيلاليبري دون كرة.

وسيغيب ميسي عن مباراتي كورنيا في كأس ملك إسبانيا وإلتشي في الدوري الإسباني.

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ويعد هذا هو الطرد الأول لميسي مع برشلونة خلال 753 مباراة لعبها مع الفريق الكتالوني.

وخسر برشلونة كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بلباو بنتيجة 3-2.

وشارك ميسي في 22 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في كل المسابقات وسجل 14 هدفا وصنع 6.

ليونيل ميسي
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