مران الأهلي - جلسة بين موسيماني واللاعبين.. ومباراة بين 3 فرق

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 14:45

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - البنك الأهلي

خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة اليوم الثلاثاء في مران الفريق على ملعب مختار التتش.

وأشرف كابيللو رانجواجا على التدريبات البدنية المتنوعة.

وعقد المدرب بيتسو موسيماني جلسة مع اللاعبين قبل المران تحدث فيها عن إيجابيات وسلبيات الأداء بعد التعادل مع البنك الأهلي يوم الأحد بدون أهداف.

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وأجرى موسيماني مباراة تدريبية بين 3 فرق من اللاعبين على مرمى واحد في نهاية المران.

ويستعد الأهلي لاستضافة المقاولون العرب يوم الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 17 نقطة.

وفاز الأهلي، حامل لقب الدوري، في 5 مباريات وتعادل مرتين.

الأهلي
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