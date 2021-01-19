عامر حسين: لا أمانع العودة لاتحاد الكرة بشرط تواجد الأجواء المناسبة

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق إنه لا يمانع عودته إلى اتحاد الكرة بشرط تواجد الأجواء المناسبة، وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح عامر حسين قائلا: "كان هناك العديد من الحديث حول عودتي، رغم أنني رحلت بعد أصعب موسم في تاريخ الكرة المصرية، من حيث المواعيد والتواريخ ومن حيث المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز من حيث المنافسة والقوة الإعلامية".

وواصل "بيراميدز بدأ بقوة وكان له قناته وأداته الإعلامية، والضغوط من 3 جوانب، وكانت هناك مشاكل خارج الملعب بين الثلاثة، وصدروها للجنة المسابقات واتحاد الكرة فكان أصعب دوري".

وأكمل "الاتحاد الإفريقي في نفس الموسم أقام بطولتين كونفدرالية وبطولتين دوري أبطال في نفس الموسم، لكي يغير مواعيده مثل دوري الأبطال، الأهلي وصل نهائي دوري الأبطال في الدور الأول والزمالك في الدور الثاني وصل نهائي الكونفدرالية".

وتابع "كان هناك العديد من المؤجلات في الدور الأول والثاني وأمم إفريقيا في الصيف لأول مرة، الاتحاد الإفريقي لم يراع الدول والمسابقات المحلية".

وأردف "وصل عدد المباريات لـ65 مباراة في الموسم للأهلي والزمالك، أوضحت للأندية في بداية ذلك الموسم أنه سيمتد لما بعد كأس الأمم".

واستطرد "بتوفيق الله كانت هناك 4 مباريات فقط بعد كأس الأمم، ذلك الموسم توقع الجميع أنه لن يكتمل، صرح بذلك فرج عامر رئيس سموحة ومرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، وشركة بريزنتيشن وهاني أبو ريدة قال إن الدوري لن يكتمل منذ بدايته، لكنني اعتبرته تحديا ووفقني الله وانتهى الموسم".

وتابع "فوجئت برد الفعل، والعمل على أشياء أخرى، منحنا الفرصة للشباب مرتين، لم يتحملوا الضغوط ورحلوا".

وأردف "العودة لاتحاد الكرة؟ أعلم في أي وقت مناسب طالما لن يتدخل أحد في عملي، نتقبل الضغط دوما، كنت أقدر ضغوط رؤساء الأندية وأتحمل كل الانتقادات لحد معين، لكن حينما يزداد الأمر كنت أخرى لأعلن كل شيء".

وأتم "لو كانت الأجواء مناسبة داخل اتحاد الكرة لا مشكلة في العودة إليه".

عامر حسين شغل منصب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لسنوات طويلة، قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه رسميا في أغسطس 2019.