ميلان يضم ماندزوكيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء ضم المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في صفقة انتقال حر.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي ميلان الإعلان عن التعاقد مع ماريو ماندزوكيتش بشكل رسمي".

وأضاف البيان "اتفق النادي والمهاجم الكرواتي على عقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لموسم جديد".

سيحمل المهاجم الكرواتي القميص رقم 9 في صفوف الروسونيري.

تقرير إيطالية كشفت خطوة انتقال ماندزوكيتش إلى ميلان، وأوضحت أن سبب تأجيل إعلان الصفقة كان الاختلاف على مدة العقد، بين عقد لمدة 6 أشهر مع خيار التمديد لمدة موسم أو التوقيع على عقد مدته موسم ونصف.

ورحل ماندزوكيتش - 34 عاما - عن يوفنتوس في ديسمبر 2019 بعدما سجل 44 هدفا في 162 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق.

وكانت أخر مباراة شارك بها ماندزوكيتش في مارس 2020 مع فريق الدحيل القطري قبل أن يرحل بفسخ التعاقد بالتراضي.