الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مونديال الأندية

أعلن الأهلي اليوم الثلاثاء أن لاعبه وليد سليمان سيغيب شهرا عن المباريات بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وهو ما كشفته الآشعة.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح النادي أن سليمان (36 عاما) سيغيب بذلك عن مونديال الأندية الذي ينطلق في قطر في 4 فبراير المقبل.

وسيبدأ لاعب وسط الأهلي تنفيذ برنامج تأهيلي يوم الأربعاء.

وتعرض لاعب إنبي وبتروجت السابق لإصابة يوم الأحد خلال مواجهة الأهلي والبنك الأهلي التي انتهت بلا أهداف في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بعد المباراة أنه دفع بوليد بعدما تأكد من جاهزية اللاعب خلال الإحماء.

بينما قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن اللاعب شكا من آلام في العضلة الخلفية قبل المباراة لذلك فضل الجهاز استبداله بعد أول نصف ساعة.

وشارك وليد في 5 مباريات بالموسم الجاري وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 17 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادلين.

ويستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس.