أحمد ناجي: الشناوي أفضل محترف في مصر.. وطريقة الهاني سليمان تذكرني بالحضري

قال أحمد ناجي مدرب حراس سموحة إنه يعتبر محمد الشناوي حارس الأهلي أفضل لاعب محترف في مصر، كما أشار إلى أن الهاني سليمان حارس فريقه جاهز للتواجد مع منتخب مصر، وطريقته في التدريب تذكره بعصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية.

وصرح ناجي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "شاركت في كأس العالم للأندية 4 مرات مع الأهلي، وحصل على المركز الثالث مرة، أجواء مختلفة كليا ومبهجة ومفرحة وعالمية واهتمام غير عادي".

ورد على سؤال ما هي البطولة التي شعرت أن الأهلي يستحق أن يحصل على مركز أفضل خلالها لكن لم يحالفه الحظ؟

فقال: "بطولة 2008، حينما خسرنا من أديلايد يونايتد بنتيجة 1-0 ومن باتشوكا بنتيجة 4-2 بعد الوقت الإضافي، لعبنا جيدا وقدمنا نتائج جيدة لكن لم يحالفنا الحظ".

وتطرق للحديث عن محمد الشناوي قائلا: "الشناوي أعتبره أفضل محترف في مصر، في بطولة كأس الأمم وتصفيات كأس العالم وغيرها، كل الشكر لمدربه يانكون حافظ على ما كان عليه وأضاف له الكثير".

وواصل "حفاظ اللاعب على مستواه هذه الفترة يعني أن المدرب جيد".

وتحدث عن الهاني سليمان حارس سموحة قائلا: "بالنسبة للهاني سليمان، لسنا ملائكة بالطبع هناك بعض الأخطاء لكنه يقدم أداء جيدا، لا يوجد قلق في هذا المركز بالنسبة لسموحة".

وواصل "الهاني سليمان جاهز للتواجد مع منتخب مصر حاليا، يقدم أداء جيدا، وطريقته في التدريب ذكرتني بعصام الحضري، لديه نهم والتزام شديدين ويطالب المزيد دوما".

وأتم "أعتقد أن مركز حراسة المرمى مريح جدا لأي مدرب يتولى تدريب منتخب مصر، وهذا أمر لم يحدث من قبل".

وانضم الهاني سليمان إلى سموحة قادما من الاتحاد السكندري في صيف 2019 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

صاحب الـ36 عاما لعب بقميص سموحة في 35 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 34 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة.