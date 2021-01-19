حمادة صدقي لـ في الجول: أريد الحضري ضمن جهازي في الإنتاج الحربي

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 12:42

كتب : وليد الحسيني

عصام الحضري - مصر - السعودية

يقود اليوم الثلاثاء حمادة صدقي أول مران لفريق الإنتاج الحربي بعدما خلف مختار مختار المدرب المستقيل يوم الإثنين.

وكشف صدقي لـFilGoal.com أن محمد جودة لاعب الأهلي السابق سيكون مدربا عاما في جهازه.

وأوضح صدقي: "جمعني حديث بعصام الحضري وأرغب في تواجده ضمن جهازي الفني، لكنني لا أعلم بعد قراره النهائي".

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والإنتاج خامس فريق مصري يقوده صدقي (59 عاما) بعد سموحة ووادي دجلة وإنبي والجونة.

وخاص صدقي 113 مباراة في الدوري المصري الممتاز فاز في 38 وخسر 34.

واحتل صدقي وصافة الدوري وكأس مصر عام 2014 مع سموحة.

ويستهل مشواره مع الإنتاج بمواجهة مضيفه طلائع الجيش يوم الجمعة.

ويحتل الإنتاج المركز 16 في ترتيب الدوري ورصيده 5 نقاط بعد خوض 7 مباريات.

الإنتاج الحربي حمادة صدقي عصام الحضري
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