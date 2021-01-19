بيلد: ألابا لم يوقع لـ ريال مدريد.. أندية عديدة تستهدف ضمه من بينها ليفربول

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 12:35

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

لم يوقع ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ مع ريال مدريد حتى الآن، كما أن عدد من الأندية الأخرى ترغب في الحصول على خدماته، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال التقرير إن هناك عدد من الأندية مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، كما أن نادي ليفربول يحاول ضمه كذلك.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد ربما يكون الأقرب إلى اللاعب، لكنه لم يوقع على أي عقود أو أي شيء بعد ولم يتوصل لاتفاق نهائي.

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وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي فريق منذ يناير الجاري.

ألابا (28 عاما) انتقل لبايرن ميونيخ عام 2008 من يانج فيوليتس النمساوي وتدرج في فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول 2011 بعد فترة إعارة مع هوفينهايم.

وسجل ألابا 32 هدفا وصنع 49 خلال 405 مباراة في كل المسابقات مع الفريق الأول.

وفاز ألابا بلقب الدوري الألماني 9 مرات بالإضافة للقبين لدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ.

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