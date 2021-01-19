أرثور يكشف الفرق بين رونالدو وميسي في غرفة خلع الملابس

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - يوفنتوس وبرشلونة

كشف أرتور ميلو لاعب يوفنتوس عن الفارق بين كريستيانو رونالدو زميله في النادي الإيطالي وليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة.

ولعب أرتور مع ميسي في برشلونة موسمي 2018-2019 و2019-2020، قبل أن ينتقل ليوفنتوس مع بداية الموسم الحالي.

وقال أرتور تصريحات لبرنامج "Desimpedidos" والتي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رونالدو يعرف يُعبر عن نفسه أكثر من ميسي ويتواصل مع الجميع في غرفة خلع الملابس".

وواصل "نشيط للغاية في غرفة خلع الملابس، يتحدث مع الجميع ولديه علاقة جيدة مع الجميع. ربما تحدثنا لنفس اللغة يجعل الأمر أسهل".

وتتحدث البرازيل اللغة البرتغالية، لذلك يتحدث أرثر بنفس لغة رونالدو.

وأضاف "لكل شخص أسلوبه في إظهار طريقته الخاصة بالقيادة. ميسي يفعل ذلك بالأفعال".

وشرح "يظهر ذلك عندما يتسلم الكرة وبرغبته في الفوز بالمباريات".

وعن من يفضل بينهما، قال: "سأختار رونالدو. نحن نلعب معا الآن".

واستمر "لست قريبا من رونالدو لدرجة تجعلني أتناول معه القهوة في منزله؛ لكنه لا يتأخر أبدا إذا احتاج أي زميل في الفريق لشيء ما، ودائما يتعامل بعزم شديد".

وأتم"يتدرب مثل الوحش ولا يعرف الراحة ويشجعك على تقديم كل ما لديك. يخبرني دائما بتناول الطعام الصحي ولا يترك أي شيء للصدفة".

وشارك أرتور (24 عاما) في 17 مباراة مع يوفنتوس في الموسم الحالي ولم يصنع أو يسجل أي أهداف.

وكان أرتور قد خاض 72 مباراة مع برشلونة سجل بها 4 أهداف وصنع 6.

يوفنتوس كريستيانو رونالدو برشلونة ليونيل ميسي
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