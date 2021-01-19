أرثر يكشف الفرق بين رونالدو وميسي في غرفة خلع الملابس

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - يوفنتوس وبرشلونة

كشف أرثر لاعب يوفنتوس عن الفارق بين كريستيانو رونالدو زميله في النادي الإيطالي وليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة.

ولعب أرثر مع ميسي في برشلونة موسمي 2018-2019 و2019-2020، قبل أن ينتقل ليوفنتوس مع بداية الموسم الحالي.

وقال أرثر تصريحات لبرنامج "Desimpedidos" والتي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رونالدو يعرف يُعبر عن نفسه أكثر من ميسي ويتواصل مع الجميع في غرفة خلع الملابس".

وواصل "نشيط للغاية في غرفة خلع الملابس، يتحدث مع الجميع ولديه علاقة جيدة مع الجميع. ربما تحدثنا لنفس اللغة يجعل الأمر أسهل".

وتتحدث البرازيل اللغة البرتغالية، لذلك يتحدث أرثر بنفس لغة رونالدو.

وأضاف "لكل شخص أسلوبه في إظهار طريقته الخاصة بالقيادة. ميسي يفعل ذلك بالأفعال".

وشرح "يظهر ذلك عندما يتسلم الكرة وبرغبته في الفوز بالمباريات".

وعن من يفضل بينهما، قال: "سأختار رونالدو. نحن نلعب معا الآن".

واستمر "لست قريبا من رونالدو لدرجة تجعلني أتناول معه القهوة في منزله؛ لكنه لا يتأخر أبدا إذا احتاج أي زميل في الفريق لشيء ما، ودائما يتعامل بعزم شديد".

وأتم"يتدرب مثل الوحش ولا يعرف الراحة ويشجعك على تقديم كل ما لديك. يخبرني دائما بتناول الطعام الصحي ولا يترك أي شيء للصدفة".

وشارك أرثر (24 عاما) في 17 مباراة مع يوفنتوس في الموسم الحالي ولم يصنع أو يسجل أي أهداف.

وكان أرثر قد خاض 72 مباراة مع برشلونة سجل بها 4 أهداف وصنع 6.

يوفنتوس كريستيانو رونالدو برشلونة ليونيل ميسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحضري لـ في الجول: صدقي سألني عن إمكانية الانضمام لجهازه في الإنتاج.. وهذا ما قلته له 2 دقيقة | الدوري المصري
تاريخ مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية 6 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
جوارديولا: لن أضم لاعبين جدد في يناير 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإنتاج الحربي لـ في الجول: لم نستقر على مدرب الحراس بعد.. والحضري مرشح 16 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: لا أمانع العودة لاتحاد الكرة بشرط تواجد الأجواء المناسبة 54 دقيقة | الدوري المصري
ميلان يضم ماندزوكيتش ساعة | الدوري الإيطالي
الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مونديال الأندية ساعة | مصر
أحمد ناجي: الشناوي أفضل محترف في مصر.. وطريقة الهاني سليمان تذكرني بالحضري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 2 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 3 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 4 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية
قد ينال إعجابك