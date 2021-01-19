بعد إقالة جيامباولو.. تورينو يعلن مدربه الجديد

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 11:54

كتب : FilGoal

دافيد نيكولا - مدرب تورينو الجديد

أعلن نادي تورينو تعاقده مع دافيد نيكولا لتدريب الفريق خلفا للمدرب ماركو جيامباولو الذي تمت إقالته إثر النتائج السلبية للفريق.

وسبق لدافيد نيكولا اللعب بقميص تورينو موسم 2005-2006.

ولم يجمع تورينو سوى 13 نقطة فقط بعد 18 جولة في الدوري الإيطالي، إذ خسر 9 مباريات وتعادل 7 ولم ينتصر إلا مرتين فقط.

ودرب دافيد نيكولا فرق ليفورنو وباري وكروتوني وأودينيزي وجنوى من قبل.

وستكون أولى مباريات المدرب الجديد، ضد فريق بينفينتو يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 19.

ويحتل تورينو المركز الثامن عشر والذي يؤدي للهبوط بفارق نقطة عن مراكز البقاء.

الدوري الإيطالي
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