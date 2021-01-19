مدرب المقاولون: سنلعب ضد الأهلي على الفوز.. وبدايتنا سيئة لعدة أسباب

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 11:27

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

قال علاء عبد الغني المدرب العام لنادي المقاولون العرب إن فريقه سيلعب للفوز ضد الأهلي، مشددا على أن بداية فريقه السيئة كانت لعدة أسباب لكن الإدارة واعية لما قام به الجهاز الفني خلال فترة تواجده.

وصرح عبد الغني عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "بدايتنا لم تكن جيدة لأسباب عديدة جدا، منها إنهاء الموسم بشكل جيد ثم الفوز ضد أرتا سولار، لا أرغب في أن أقول إن هناك غرور، لكن تنفسنا الصعداء بعض الشيء".

وواصل "أيضا 11 لاعبا أصيب بكورونا، اضطررنا للعب بالموجودين، الشوط الأول نكون جيدين جدا، لكن التغييرات التي تشارك في الشوط الثاني الفريق لا يمكنه العمل بنفس القوة، لكن الكرة عمل واجتهاد".

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وأكمل "لدينا رصيد والإدارة واعية، نجتمع بعد كل مباراة نتحدث في كل التفاصيل، لكن الوقت ضيق جدا، الإدارة واعية جدا".

وتابع "لا مشكلة مع الخسارة في البداية، الدوري قوي جدا ومعظم الفرق دعمت صفوفها، والفرق كلها قريبة من بعضها البعض في المستوى، لكن الفروق الفردية صغيرة جدا بين لاعبي الأهلي والزمالك وبقية الفرق".

وأردف "نلعب على النقاط الثلاثة، ونعتمد على الحالة يوم المباراة، حالة لاعبينا هي الفيصل خلال المباريات الهامة المقبلة".

واسترسل "لن نضم لاعبين، لدينا 30 لاعبا ربما تأخروا في الانضمام والمشاركة بسبب إصابات كورونا، لكن خلال الفترة المقبلة الكل سيتواجد".

وتحدث حول مواجهة الأهلي في الجولة المقبلة قائلا: "سنلعب ضد الأهلي على الفوز، فريق كبير ومحترم وبطل إفريقيا وبطل دوري، لكن الفرق الكبيرة يجب أن تواجه فرق كبيرة، أنت فريق كبير والفرق تحترمك ونحن نحترم الفرق الأخرى".

وأتم "حينما تلعب على النقاط الثلاثة، أهم شيء قبل الروح والرجولة، هو الشكل في الملعب والأداء المنظم".

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري يوم الخميس في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

في الدوري الدوري المصري الممتاز
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