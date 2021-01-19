عبد الفضيل: الأهلي سيقدم أداء مشرفا في كأس العالم.. والأندية ستطمع به بعد إيقاف الشناوي

قال شريف عبد الفضيل مدرب ناشئي الأهلي مواليد 2005 ولاعب القلعة الحمراء السابق، إن فريقه سيقدم أداء مشرفا في كأس العالم للأندية، كما أشار إلى أن الفرق الأخرى ستطمع في فريقه بعد إيقاف محمد الشناوي.

وصرح عبد الفضيل عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "الأهلي سيقدم أداء مشرفا في كأس العالم للأندية".

وواصل "من الوارد جدا في كرة القدم ألا يكسب، لكن الأمر منوط بالمنافسين".

وأكمل "لا أريد أن يتعشم الناس في أن الأهلي سيذهب للفوز بكأس العالم للأندية، هذا ليس طبيعيا، لكن الطبيعي أن أنظر للأمور بشكل مرتب، سيذهب ليقدم مباريات جيدة تليق به وبالقارة الإفريقية كونه بطلها".

وتابع "لكنني سأواجه بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية، تلك أقوى الفرق في القارات، تلك مشكلة كبيرة".

وقال ضاحكا "أتمنى أن يواجه الأهلي في أول مباراة بايرن ميونيخ، لكي يقدم مباراة جيدة".

وأردف "ألم نواجه بايرن ميونيخ وريال مدريد وروما وبنفيكا من قبل؟".

وأتم "الدحيل فريق جيد وصعب لأنه يمتلك محترفين كبار ولاعبين أقوياء، أي فريق من هيونداي والدحيل وتيجريس أونال سنقدم نتيجة جيدة".

وتجرى قرعة كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتطرق عبد الفضيل للحديث عن إيقاف محمد الشناوي قائلا: "الأهلي سيتأثر بكل تأكيد بغياب الشناوي، حارس المرمى نصف الفريق، حينما لا يتواجد الشناوي سيقلل ذلك من عزيمة الفريق وستطمع الفرق الأخرى بك".

وواصل "سواء علي لطفي أو مصطفى شوبير سيكون ذلك في بداية المشاركات، علي لطفي سيكون موجودا، ستكون أولى مبارياته وهناك هزة وأخطاء وهذا طبيعي، أرغب في رفع الضغط عنه".

وأكمل "لابد أن نفهم أن لاعب كرة القدم تمر عليه مراحل احتكاك خاصة حارس المرمى، وطوال بعده عن المشاركة تلك مشكلة".

وأتم "لكنني أعتقد أن علي لطفي سيقدم أداء جيدا".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن يوم الإثنين، إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي لمدة 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه بسبب "سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة". وفقا لبيان اتحاد الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.