إبراهيموفيتش عن تعاقد ميلان مع مانزوكيتش: سنصبح لاعبين إثنين يخيفان المنافسين

يتطلع زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان لمجاورة ماريو مانزوكيتش الكرواتي، الذي اقترب من الانضمام للفريق، في هجوم روسونيري.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وقال إبراهيموفيتش لقناة سكاي سبورت إيطاليا عن زميله الجديد:"سنكون لاعبين إثنين يخيفان المنافسين الآن".

وعاد إبراهيموفيتش لينصر ميلان ويعيده وحيدا في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على كالياري بهدفين دون رد، ولا يجد ما يمنع فريق روسونيري من التتويج باللقب المحلي.

وسئل النجم السويدي البالغ عمره 39 عاما هل ميلان يستطيع الفوز بالدوري؟ فرد قائلا:"أثق في نفسي، أثق في زلاتان".

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ورفع المهاجم رصيد أهدافه إلى 12 هدفا في الموسم الحالي من الدوري.

وشارك النجم الأسبق لبرشلونة ومانشستر يونايتد أساسيا مع ميلان لأول مرة منذ 22 نوفمبر الماضي وذلك بعد تعافيه من إصابة.

ويتصدر ميلان ترتيب البطولة بفارق 3 نقاط عن جاره إنتر ميلان.

ويستضيف ميلان فريق أتالانتا يوم السبت في مواجهة مرتقبة.