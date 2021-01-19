إبراهيموفيتش عن تعاقد ميلان مع مانزوكيتش: سنصبح لاعبين إثنين يخيفان المنافسين

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 10:42

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

يتطلع زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان لمجاورة ماريو مانزوكيتش الكرواتي، الذي اقترب من الانضمام للفريق، في هجوم روسونيري.

وقال إبراهيموفيتش لقناة سكاي سبورت إيطاليا عن زميله الجديد:"سنكون لاعبين إثنين يخيفان المنافسين الآن".

وعاد إبراهيموفيتش لينصر ميلان ويعيده وحيدا في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على كالياري بهدفين دون رد، ولا يجد ما يمنع فريق روسونيري من التتويج باللقب المحلي.

أخبار متعلقة
محمد فضل: رفضنا طلب أبو ريدة بتعيين الحضري في المنتخب ذا صن: ألي يثق في الانتقال لـ باريس خلال أيام عصام سالم: الزمالك انتصر في معركة سانت إيتيان.. ونريد استثمار تعادل الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 19 يناير 2021.. الزمالك وقرعة مونديال الأندية

وسئل النجم السويدي البالغ عمره 39 عاما هل ميلان يستطيع الفوز بالدوري؟ فرد قائلا:"أثق في نفسي، أثق في زلاتان".

ورفع المهاجم رصيد أهدافه إلى 12 هدفا في الموسم الحالي من الدوري.

وشارك النجم الأسبق لبرشلونة ومانشستر يونايتد أساسيا مع ميلان لأول مرة منذ 22 نوفمبر الماضي وذلك بعد تعافيه من إصابة.

ويتصدر ميلان ترتيب البطولة بفارق 3 نقاط عن جاره إنتر ميلان.

ويستضيف ميلان فريق أتالانتا يوم السبت في مواجهة مرتقبة.

إبراهيموفيتش ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحضري لـ في الجول: صدقي سألني عن إمكانية الانضمام لجهازه في الإنتاج.. وهذا ما قلته له دقيقة | الدوري المصري
تاريخ مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية 5 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
جوارديولا: لن أضم لاعبين جدد في يناير 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإنتاج الحربي لـ في الجول: لم نستقر على مدرب الحراس بعد.. والحضري مرشح 16 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: لا أمانع العودة لاتحاد الكرة بشرط تواجد الأجواء المناسبة 54 دقيقة | الدوري المصري
ميلان يضم ماندزوكيتش ساعة | الدوري الإيطالي
الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مونديال الأندية ساعة | مصر
أحمد ناجي: الشناوي أفضل محترف في مصر.. وطريقة الهاني سليمان تذكرني بالحضري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 2 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 3 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 4 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية
قد ينال إعجابك