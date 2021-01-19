مواعيد مباريات الثلاثاء 19 يناير 2021.. الزمالك وقرعة مونديال الأندية
الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 10:22
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك اليوم الثلاثاء فريق الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز وتنقل أون تايم سبورتس 1 المواجهة التي تنطلق 5 مساء.
وفي التوقيت ذاته تنطلق قرعة كأس العالم للأندية قطر 2020 والتي يتعرف فيها الأهلي بطل إفريقيا على منافسه في الدور ربع النهائي.
وتنقل قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يوتيوب القرعة.
ويستضيف ليستر سيتي فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز (10:15 مساء - beIN 1).
نرشح لكم
أخر الأخبار
أفشة يغادر مران الأهلي مصابا 23 دقيقة | الدوري المصري
فينجر: أوزيل سيعود لقمة مستواه مع فنربخشة 45 دقيقة | أوروبا