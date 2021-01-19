مواعيد مباريات الثلاثاء 19 يناير 2021.. الزمالك وقرعة مونديال الأندية

يستضيف الزمالك اليوم الثلاثاء فريق الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز وتنقل أون تايم سبورتس 1 المواجهة التي تنطلق 5 مساء.

وفي التوقيت ذاته تنطلق قرعة كأس العالم للأندية قطر 2020 والتي يتعرف فيها الأهلي بطل إفريقيا على منافسه في الدور ربع النهائي.

وتنقل قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يوتيوب القرعة.

ويستضيف ليستر سيتي فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز (10:15 مساء - beIN 1).

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