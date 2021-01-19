عصام سالم: الزمالك انتصر في معركة سانت إيتيان.. ونريد استثمار تعادل الأهلي

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 01:16

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

شدد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على قوة موقف القلعة البيضاء بالانسحاب من المفاوضات مع سانت إيتيان على ضم مصطفى محمد.

وصرّح سالم عبر أون تايم سبورتس 1: "إدارة الزمالك انتصرت في معركة سانت إيتيان وسجلت هدفا ولا أقوى وحافظت على كرامة النادي لأنها أغلى من الملايين".

وأضاف: "مصطفى محمد وفرجاني ساسي متواجدان في قائمة مباراة الجونة ومشاركتهما قرار المدير الفني".

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وتابع: "حققنا نتائج مميزة في المباريات السابقة دون مصطفى وساسي، وبالتالي سيكونان إضافة كبيرة لنا ويجعلان الفريق أكثر قوة".

وأكمل: "المباراة مهمة للغاية لأن الجونة أحد 3 فرق في الدوري المصري لم تخسر حتى اللحظة".

وأتم: "نريد الفوز على الجونة من أجل الانفراد بصدارة الدوري، ونريد استثمار تعادل الأهلي مع البنك الأهلي، هذه هي المنافسة الشريفة".

وكان الزمالك قد أصدر بيانا أعلن فيه انسحابه من المفاوضات مع سانت إيتيان بعد اتهام رئيس الأخير بعض الأطراف بالمطالبة بعمولات في الصفقة.

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