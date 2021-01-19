محمد يوسف: لا يزال الدوري طويلا.. وسر اختيار ملعب المكس لمواجهة الأهلي

شدد محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن الدوري لا يزال طويلا رغم تعادل فريقه أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ونجح البنك الأهلي في التعادل أمام الأهلي ورفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر.

وقال يوسف عبر قناة النهار: "النادي الأهلي كبير وعريق، تربينا داخل النادي ونعمل خارج بالأفكار والمفاهيم التي تعلمناها منه".

وأضاف "سعيد بالتأكيد بتحقيق نقطة أمام فريق كبير مثل الأهلي، الدوري لا يزال طويلا سواء لفريقنا أو لمشوار الأهلي في المنافسة على اللقب".

وكشف سر اختيار ملعب برج العرب قائلا: "الأهلي والزمالك لا يلعبان على ملعب اتحاد الشرطة، حاولنا اختيار بتروسبورت لكن تم الرفض وقتها وكان من الصعب إيجاد ملعب آخر في القاهرة فكانت المفاضلة بين برج العرب أو المكس".

وتابع "من خلال عملي ودراستي للنادي الأهلي فالفريق يحتاج إلى مساحات مثل ملعب برج العرب، فكان الأفضل لنا استاد المكس لتطبيق طريقة لعبي ورغم تحقيقهم الفوز في أكثر من مناسبة على الملعب لكن نحاول استخدام الأوراق".

وبالحديث عن الهدف الملغي أوضح "عندما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو توقعي كان 50-50 بشأن احتمالية إلغاء الهدف، مشاهدتي للهدف رأيت أن أيمن أشرف صعد فوق المدافع، أنا لست حكما ولكنها تكون تقديرية للحكم".

وشدد يوسف "مع اندفاع الأهلي كان من الممكن أن يخطف البنك الأهلي اللقاء بهجمة مرتدة لكن كنا نحتاج مزيد من الهدوء".

وعن طموحات الفريق كشف "هدفنا هذا الموسم التواجد في منطقة منتصف الجدول وارتفاع المستوى أكثر".

واختتم تصريحاته بالحديث عن إيقاف الشناوي "من الممكن أن تتحدث مع الحكم بصوت هادئ لكن يبدو أنه ذهب بغضب، والخطأ الذي ارتكبه هو لمس الحكم، الشناوي يتواجد في الأهلي منذ 3 سنوات وليس لديه وقائع سابقة ومن الوارد أن يخطئ ويتعلم من ذلك".