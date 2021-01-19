مونديال اليد - منتخب مصر: تقدمنا باحتجاج رسمي ضد حكم مواجهتنا أمام السويد

كشف مجدي أبو المجد المدير العام لمنتخب مصر عن تقدم الفريق باحتجاج رسمي ضد طاقم الحكام النرويجي الذي أدار مواجهة السويد.

وخسر منتخب مصر أمام السويد بصعوبة بنتيجة 24-23 في ختام مباريات الدور التمهيدي، ليتأهل الفراعنة إلى الدور الرئيسي بعد حصد المركز الثاني.

وقال أبو المجد عبر قناة النهار: "تقدمنا باحتجاج رسمي ضد حكم مواجهة مصر والسويد بسبب الأخطاء التي حدثت ضدنا في المباراة".

وأوضح "الاحتجاج لن يلغي نتيجة المباراة ولكن من أجل تدارك الأخطاء في المرحلة المقبلة".

وشدد أبو المجد "من غير المنطقي أن يتم تعيين حكم تونسي على سبيل المثال لإدارة المباراة، لكن تم تعيين الحكم النرويجي وأيضا المدير الفني للسويد من النرويج".

وتابع "تم احتساب خطأ في الدقائق الأخيرة غير من مجريات المباراة بالكامل، أيضا اختلف حكما اللقاء على أحد الأخطاء وبعد نهاية المباراة ومشاهدة اللقطة اكتشفنا إنه كان يجب أن تحتسب لصالح مصر".

وأتم تصريحاته "نركز حاليا على المواجهات المقبلة في الدور الرئيسي من أجل حسم التأهل إلى ربع النهائي".