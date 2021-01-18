لقد عاد.. ثنائية إبراهيموفيتش تؤمن صدارة ميلان بالفوز على كالياري

الإثنين، 18 يناير 2021 - 23:43

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش يحتفل بهدف ميلان في مرمى إنتر

عاد زلاتان إبراهيموفيتش للتسجيل مجددا بإحراز هدفين في فوز ميلان على كالياري ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وتغلب ميلان على كالياري بهدفين دون رد، ليواصل انفراده بصدارة الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 43 نقطة عقب مرور 18 جولة وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

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وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء قبل أن يؤمن فوز ميلان في الدقيقة 52.

ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 12 هدفا في المركز الثاني في سباق هدافي المسابقة وبفارق 3 أهداف عن كريستيانو رونالدو.

ويغيب إبراهيموفيتش عن المباريات منذ نهاية شهر نوفمبر بسبب تعرضه للإصابة، ولعب لأول مرة في مواجهة تورينو السابقة في الدوري لمدة 6 دقائق.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام أتالانتا في الجولة 19 من مسابقة الدوري يوم السبت المقبل.

ميلان الدوري الإيطالي إبراهيموفيتش
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