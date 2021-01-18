الإنتاج لـ في الجول: مختار مختار يعتذر عن عدم إكمال مهمته مع الفريق

الإثنين، 18 يناير 2021 - 23:34

كتب : حامد وجدي

الإنتاج الحربي - الأهلي

كشف أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي عن تقدم مختار مختار المدير الفني للفريق باعتذاره عن عدم إكمال مهمته مع الفريق.

وقال رئيس الإنتاج لـFilGoal.com: "مختار مختار اعتذر عن عدم إكماله المهمة وقبلنا اعتذاره".

وأتم تصريحاته المقتضبة "مختار واجهه سوء توفيق منذ بداية الموسم ونحن نقدر ما قدمه للفريق منذ توليه المسؤولية".

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ويعاني الإنتاج من بداية غير جيدة الموسم الجاري إذ أنه يحتل المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بخمس نقاط بعدما خاض سبع مباريات.

ويستعد الإنتاج الحربي لملاقاة طلائع الجيش الجمعة المقبلة في تاسع جولات الدوري.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي –طلب عدم ذكر اسمه- أن حمادة صدقي المدير الفني الأسبق لسموحة هو الأقرب لتولي مسؤولية الفريق.

وأصبح مختار مختار هو رابع الراحلين عن الدوري خلال الموسم الجاري بعد طارق العشري من طلائع الجيش وسامي الشيشيني من أسوان وريكاردو من الإسماعيلي.

وتولى مختار مختار تدريب الإنتاج منذ عام 2017 وخاض مع الفريق 118 مباراة فاز في 33 وتعادل في 42 وخسر 43 لقاء.

وسجل الإنتاج معه 122 هدفا واستقبل 143 آخرين.

مختار مختار الإنتاج الحربي
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