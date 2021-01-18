المصري يتمم إجراءات صرف 25% من عقود لاعبيه الأجانب

تمم المصري إجراءات صرف 25% من مقدم عقود لاعبيه الأجانب للموسم الجديد حسبما علم FilGoal.com.

كما يعمل مجلس إدارة المصري حاليا على حل الأزمة المالية التي يواجهها النادي لاستكمال صرف مستحقات كل اللاعبين.

ويملك المصري في قائمته من اللاعبين الأجانب كل من الفلسطيني محمد صالح والنيجيري إيزي إيميكا والبوركينابي سعيدو سيمبوري والكونغولي كازادي كاسينجو.

ويستعد المصري للقاء وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل في ملعب برج العرب في ثامن جولات الدوري.

ويحتل المصري المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.