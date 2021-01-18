مدرب سانت باولي لـ في الجول: مرموش يقوم بعمل غير مألوف.. لديه ذكاء خططي رائع

لم يحتج عمر مرموش أكثر من 72 دقيقة ليسجل أول أهدافه مع سانت باولي فريقه الجديد، وبالنظر لما يفعله ستجد تسجيله للهدف أمرا طبيعيا.

ناشئ وادي دجلة السابق الذي لعب مع الفريق الأول 18 مباراة؛ لا يزال يعمل بصمت في ألمانيا لأجل تحقيق حلمه بعد انتقاله لفولفسبورج عام 2017.

وبعد 36 مباراة مع الفريق الرديف لفولفسبورج سجل خلالها 11 هدفا وصنع 2 و212 دقيقة مع الفريق الأول؛ انتقل مرموش لـ سانت باولي –الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بألمانيا- على سبيل الإعارة.

FilGoal.com حاور تيمو شولتز المدير الفني لسانت باولي عن كيفية التعاقد مع عمر مرموش وما الذي لفت أنظارهم إليه وما هي مميزاته والجوانب التي يحتاج للتطور بها

وقال شولتز عن انضمام مرموش لسانت باولي: "كان يلعب في الفريق الثاني لفولفسبورج -والمدينة قريبة من هامبورج- ولفت انتباهنا، فكنا نتابعه منذ الصيف الماضي".

فالمسافة بين مدينة فولفسبورج وهامبورج 220 كيلومترا، تقطعهم السيارة خلال ساعتين و20 دقيقة تقريبا.

وأضاف "إنه لاعب مثير للاهتمام ويريد أن يتخذ الخطوة التالية في مسيرته. مع سانت باولي سيحظى بدقائق للمشاركة واللعب ربما لن يحصل عليها مع فولفسبورج؛ لذلك كان القرار مناسبا للطرفين".

وعن مميزات مرموش، قال: "هو لاعب سريع ولديه القدرة على تسجيل الأهداف ولديه وعي تكتيكي ويفهم اللعبة بشكل جيد".

وكشف "لديه ذكاء جيد في الملعب لذلك لا تحتاج لأن تشرح له العديد من الأمور".

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لكن ما الذي يحتاج للتطوير والنمو لكي يصبح قادرا على اللعب في الدرجة الأولى للدوري الألماني "بوندسليجا"؟

يُجيب شولتز "التحول للدفاع بعد خسارة الكرة والتفوق في الصراعات الثنائية هذه الخصائص ستساعده للعب في الدرجة الأولى"

وتابع "المشاركة باستمرار والحصول على الخبرة ستجعله أفضل أيضا ليحقق ذلك".

في مصر كان مرموش يتولى صناعة الفرص وتوزيع اللعب، لكن في ألمانيا يحصل على الكرة في أماكن تجعله يذهب مباشرة نحو المرمى. فكيف تغير أسلوبه؟

يقول لاعب سانت باولي السابق: "لا نرى عمر كلاعب كجناح تقليدي يلعب على الخط. نجعله يلعب في العمق بشكل أكبر وهو المركز الذي يجعله مؤثرا للغاية في المباريات لأنه يجد الحلول حتى إذا كان يلعب في مساحات صغيرة".

أما قدرات مرموش فتجعله يفعل شيئا غير مألوفا بالنسبة لمن في مثل عمره "ليس من المألوف أن يلعب لاعب صغير بالسن في العمق، بل يبدأ الصغار على الجناح لأن الضغط يكون أقل في طرف الملعب".

وأضاف "أعتقد أن مرموش قادر على التحول للعب كصانع ألعاب أو مهاجم في المستقبل".

وانتقل مرموش لسانت باولي يوم 4 يناير الماضي، في يوم 6 يناير شارك لمدة 20 دقيقة ضد فورتسبورجر كيكرز، وبحلول 9 يناير كان قد سجل أول أهداف مع فريقه الجديد بعدما هز شباك هولشتاين كيل في الدقيقة 52 في المباراة التي شارك فيها منذ البداية.

فكيف انسجم بهذه السرعة مع سانت باولي؟

يقول شولتز: "الاندماج على أرض الملعب ليس مشكلة بالنسبة له؛ فهو يعمل بشكل جيد أغلب الأوقات".

وواصل "لقد تدرب معنا يوم الاثنين وشارك مباراة يوم الأربعاء".

وشدد "يتحدث الألمانية بطلاقة رغم صعوبة تعلمها. وانسجم معنا بنسبة 100%".

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يالها من تسديدة 🔥



عمر مرموش يبدأ مشواره مع فريق سانت بولي بهدف رائع 🇪🇬⚽✨pic.twitter.com/uooHAIEhUi — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 9, 2021

لكن الانسجام ليس الشيء الوحيد الذي جعل مرموش يدخل ضمن أجواء الفريق كثيرا، بل كان التدرب وبقوة.

يوضح شولتز "منذ أن آتى لنا وهو يتدرب كثيرا. أحيانا يبقى بالملعب بعد تدريب الفريق الجماعي للعمل على تطوير بعد المهارات".

وأشاد بعقليته في بناء جسد قوي للتطور في الصراعات الثنائية "غالبا يكون في صالة الألعاب الرياضية قبل أو بعد المران الجماعي".

وأتم "يمكنني القول أن لديه طموحا كبيرا يسعى لتحقيقه ويعمل بجد من أجل الوصول إليه".

انتقال مرموش لسانت باولي؛ كان للحصول على دقائق للعب من أجل الانضمام للمنتخب الأوليمبي قبل أولمبياد طوكيو، واستمراره بنفس المستوى يضمن له -بنسبة كبيرة- مقعدا على طائرة الفراعنة المسافرة لليابان في الصيف المقبل.