عماد النحاس: تأثرنا الفترة الأخيرة بالغيابات.. كان هناك إصرار من اللاعبين أمام الإسماعيلي

أشاد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون بأداء فريقه خلال مواجهة الإسماعيلي بعد التأثر الفترة الماضية لإصابة العديد من اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال النحاس عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين على الإخلاص خلال الفترة الأخيرة، داوودا يلعب أول مباراة بعد كورونا، وإبراهيم صلاح يلعب دون تدريب".

ونجح المقاولون في التغلب على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية بهدف دون رد.

ورفع المقاولون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

وأضاف النحاس "عانينا خلال الفترة الأخيرة من غياب العديد من اللاعبين بسبب ظروف فيروس كورونا".

وتابع المدير الفني للمقاولون العرب "هناك من لعب مباراته بعد غياب 20 يوم وفقدنا قوام الفريق لكن أشكر اللاعبين على عودتهم وبذل مجهود كبير فور انضمامهم من جديد".

وشدد "يحسب للاعبين الأداء القوي منذ أول دقيقة والإصرار على المكسب هنا في الإسماعيلية خاصة مع ظروف النادي الإسماعيلي".

وأتم النحاس تصريحاته "لازلنا في بداية الدوري ووصلنا للنقطة السابعة ومستمرون خلال الفترة المقبلة".