إيبار يتعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي السابق

الإثنين، 18 يناير 2021 - 21:43

كتب : FilGoal

أليكس جارسيا - إيبار

أعلن نادي إيبار الإسباني عن تعاقده مع أليكس جارسيا في صفقة انتقال حر.

ورحل جارسيا عن دينامو بوخارست الروماني هذا الشهر بعد معاناة الأخير من مشاكل مالية كبيرة.

وذكر إيبار أن جارسيا وقّع على عقدٍ يربطه بالفريق حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين.

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جارسيا (23 عاما) لاعب وسط كتالوني بدأ مسيرته في فياريال وانتقل منه إلى مانشستر سيتي عام 2015 مقابل 4 ملايين يورو.

وخاض جارسيا 9 مباريات فقط مع الفريق الأول لـ مانشستر سيتي سجّل خلالها هدفا وحيدا.

ولعب جارسيا معارا لـ جيرونا بين 2017 و2019، ثم إلى موسكورن البلجيكي في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل بشكلٍ نهائي إلى دينامو بوخارست مطلع الموسم الحالي.

ولعب جارسيا في الفئات العمرية المختلفة لمنتخب إسبانيا وصولا إلى منتخب الشباب الذي مثّله عام 2018.

ويعد أليكس جارسيا أول صفقة شتوية لـ إيبار الساعي لتدعيم صفوفه للبقاء في الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل إيبار المركز 15 في الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة من 18 مباراة، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

وتعرّض إيبار لهزيمة محرجة أمام نابالكارنيرو فريق القسم الثالث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم أمس، خسارة ودّع على إثرها كأس ملك إسبانيا في مفاجأة مدوية.

أليكس جارسيا في إسبانيا إيبار
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