خبر في الجول - الأهلي يسافر إلى قطر 29 يناير للمشاركة في مونديال الأندية

استقر الجهاز الفني للأهلي للسفر إلى الدوحة عاصمة قطر يوم 29 يناير الجاري للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن بعثة الأهلي التي ستسافر إلى قطر ستضم 55 فردا، والتي تطير إلى الدوحة على متن طائرة خاصة.

ويخوض الأهلي مباراة بيراميدز في الدوري المصري يوم 26 يناير الجاري، وهي أخر مواجهة سيلعبها قبل السفر إلى قطر.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية قررت تأجيل انطلاق البطولة لتبدأ يوم 4 فبراير بدلا من يوم 1، على أن تنتهي يوم 11 من الشهر ذاته.

يأتي قرار تأجيل الانطلاق بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا من البطولة بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يلعب أوكلاند سيتي ضد نادي الدُحيل القطري يوم 1 فبراير في الدور الأول للبطولة، لكن بانسحاب الفريق النيوزيلندي، ستبدأ البطولة من الدور الثاني.

وترتب على انسحاب أوكلاند سيتي، عدم استقبال ستاد خليفة الدولي لأي مباريات في البطولة بعدما كان سيستضيف مباراتين.

وستلعب مباريات البطولة على ملعبي: أحمد بن علي والمدينة التعليمية.

وستشارك أندية الدحيل القطري والأهلي وبايرن ميونيخ الألماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتيجريس أونال المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد بين بالميراس وسانتوس البرازيليان.

وستجرى قرعة البطولة في زيورخ بسويسرا يوم 19 يناير المقبل.