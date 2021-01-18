العيسوي باكيا: مستمر مع الإسماعيلي حتى نتعاقد مع مدرب.. وهذه مشكلات الفريق

قال أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي إنه سيستمر في منصبه إلى أن يستطيع مجلس إدارة النادي التعاقد مع مدرب جديد.

وخسر الإسماعيلي من المقاولون العرب اليوم الإثنين بهدفي دون رد في لقا ء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري.

وجمدت تلك الهزيمة رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق الأهداف عن ملاحقه وادي دجلة الذي يتواجد في أول مراكز الهبوط.

وقال العيسوي لـFiGoal.com: "لا أخشى شيئا وجمهور الإسماعيلي لا يمكن أن يرفض دعم النادي".

وعن الهزيمة من المقاولون قال: "عانينا من أزمة من عدم التوفيق الذي لازمنا، لقد فعلنا كل شيء وكنا الأفضل وضغطنا المنافس وأضعنا فرصا كثيرة".

أما عن مشكلات الإسماعيلي في الموسم الجاري قال: "العلاقات بين اللاعبين غير طيبة، ولا يملكون خبرة تعديل النتيجة حال تقدم المنافس بهدف".

وأتم أبو طالب العيسوي حديثه "الفريق في حاجة ضرورية لثلاثة مراكز هي حراسة المرمى وقلب دفاع وظهير أيمن وعلينا توفيرهم في أقرب وقت ممكن".

وتحدث مدرب الإسماعيلي في وقت لاحق عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "التوفيق لم يكن حليفنا، أي شخص يشاهد اللقاء يعرف إننا نستحق التعادل".

وواصل "لو التوفيق ليس حليفك لو أنت أعظم مدرب في العالم فلن تفوز ولو معك التوفيق فستفوز على أي شخص".

وأتم باكيا "جمهور الإسماعيلي أنا حزين لأجله، أتمنى أن أسعدهم ولا أستطيع، أتمنى أن أقول لهم إنني مدرب جيد ولكن التوفيق لم يكن معنا، أتمنى إعادة الإسماعيلي لمكانته وإسعاد الجمهور".