مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر في الدور الرئيسي وموعد المواجهات

فقد منتخب مصر لرجال كرة اليد صدارة المجموعة في الدور التمهيدي بعد خسارة درامية أمام السويد بنتيجة 24-23 في ختام مباريات المجموعة.

يدخل منتخب مصر الدور الرئيسي برصيد نقطتين فقط بعد الفوز على مقدونيا والخسارة أمام السويد المتأهلين من المجموعة.

وانضمت منتخبات مصر والسويد ومقدونيا الشمالية إلى مجموعة تضم كل من الاتحاد الروسي وسلوفينيا وبيلاروسيا، ويواجه كل فريق الثلاثة فرق المتأهلة من المجموعة الأخرى.

وتدخل الفرق بالترتيب الآتي في الدور الرئيسي:

السويد 4 نقاط

الاتحاد الروسي 3 نقاط

مصر 2 نقطة

سلوفينيا 2 نقطة

بيلاروسيا 1 نقطة

مقدونيا الشمالية 0 نقاط

وفي ختام الدور الرئيسي يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

جدول مباريات مصر:

الاتحاد الروسي × مصر (الأربعاء 20 يناير)

مصر × بيلاروسيا (الجمعة 22 يناير)

سلوفينيا × مصر (الأحد 24 يناير)

ويتم تحديد موعد إقامة المباريات من قبل الاتحاد الدولي بعد نهاية الدور التمهيدي.