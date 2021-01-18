مونديال اليد - مصر تفرط في الصدارة وتخسر أمام السويد.. ومواجهات نارية في الدور الرئيسي

فرط منتخب مصر في تقدمه الذي وصل لفارق ثلاثة أهداف وخسر للمرة الاولى في كأس العالم لكرة اليد 2021 أمام السويد بنتيجة 24-23.

والتقى منتخب مصر بمنافسه السويد اليوم الإثنين في الصالة المغطاة باستاد القاهرة في الجولة الثالثة وختام دور المجموعات لحساب المجموعة السابعة.

بدأت المباراة بتقدم لمنتخب مصر في النتيجة 3-1 وحافظ الفراعنة على فارق الهدفين إلى ان اتسع لفارق ثلاثة أهداف مع الدقيقة 15.

وحتى نهاية الشوط حافظ منتخب مصر على تقدمه بفارق ثلاثة أهداف وأنهاه بنتيجة 12-9.

وفي الشوط الثاني أدرك منتخب السويد التعادل لأول مرة في الدقيقة 41 وكانت النتيجة تشير لـ16 هدفا لكل فريق.

وعقب أربع دقائق فقط اقتنص منتخب السويد التقدم لأول مرة في المباراة بنتيجة 18-17.

ونجح منتخب السويد في التقدم بفارق هدفين في الدقيقة 55 بواقع 23-21.

ولكن استطاع منتخب مصر إدراك التعادل في الدقيقة 58 وأصبحت النتيجة 23-23.

ولم يشفع ذلك التعادل ونجح منتخب السويد في الفوز في النهاية بنتيجة 24-23.

عقدة السويد

استمرت عقدة منتخب السويد في مطاردة مصر في كؤوس العالم الأخيرة منذ عام 2015.

فمنذ نسخة عام 2015 التقى الفريقين في كل مونديال أقيم وحتى الآن.

تعادل المنتخبان في 2015، وفي نسخة 2017 و2019 خسر المنتخب المصري من نظيره السويدي.

وأضيفت هزيمة جديدة للمنتخب المصري ضد نظيره السويدي اليوم بالخسارة في نسخة 2021.

موقف المجموعة

قبل شرح موقف المجموعة يجب معرفة أن نتائج جميع المنتخبات ضد منتخب التشيك الذي احتل المركز الرابع في المجموعة يتم حذفها.

لذا بتلك النتيجة تصدر منتخب السويد المجموعة بأربع نقاط ويليه مصر بنقطتين ثم مقدونيا الشمالية بدون أي نقاط.

مع العلم أن الفوز في كرة اليد يُحتسب بنقطتين والتعادل بنقطة وحيدة.

وتأهل الثلاثي المذكور للدور الرئيسي رفقة الاتحاد الروسي وسلوفينيا وبيلا روسيا.

ويدخل المنتخبات المذكورة الدور الرئيسي والترتيب كالتالي:

السويد 4 نقاط

الاتحاد الروسي 3 نقاط

مصر نقطتين

سلوفينيا نقطتين

بيلا روسيا نقطة

مقدونيا الشمالية بدون أي نقطة

وسيلعب منتخب مصر مع الاتحاد الروسي وسلوفينيا وبيلا روسيا، على أن يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني في المجموعة إلى ربع النهائي.

ويواجه منتخب مصر منافسه الاتحاد الروسي الأربعاء المقبل، ثم الجمعة أمام سلوفينيا.

ويختتم الفراعنة مبارياتهم الأحد المقبل أمام بيلا روسيا.