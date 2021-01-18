بعد شهور دون فريق.. ويلشير يعود لـ بورنموث

الإثنين، 18 يناير 2021 - 20:07

كتب : FilGoal

جاك ويلشير - بورنموث

أعلن نادي بورنموث عن التعاقد مع جاك ويلشير في صفقة انتقال حر.

وذكر بورنموث أن ويلشير ينضم إلى الفريق بعقدٍ يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وتدرّب ويلشير مع بورنموث خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يقرر النادي التعاقد معه.

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وصرّح ويلشير عبر الموقع الرسمي لـ بورنموث: "من الرائع أن أعود مجددا، لا أطيف حتى أبدأ مع الفريق".

وأضاف: "منذ أن دخلت من الباب قبل 3 أسابيع، شعرت أنني لم أرحل أبدا".

وأتم: "أعرف الكثير من اللاعبين والعاملين هنا، أنا سعيد لأنهم سمحوا لي بالتدرب معهم ومن هنا جاءت الخطوة".

ولم يرتبط ويلشير (29 عاما) بأي نادٍ منذ انفصاله عن وست هام يونايتد في أكتوبر الماضي.

ولعب ويلشير لـ بورنموث سابقا في موسم 2016\2017 معارا من أرسنال، وخاض معه 27 مباراة صنع خلالها هدفين.

وبدأ ويلشير مسيرته في أرسنال وكان أحد أهم لاعبي الوسط في الكرة الإنجليزية بسنواته الأولى مع المدفعجية، قبل أن يرحل مجانا إلى وست هام يونايتد في صيف 2018.

ولم يخض ويلشير مع وست هام إلا 19 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله.

ويحتل بورنموث المركز الثالث في دوري القسم الثاني الإنجليزي برصيد 42 نقطة بعد مرور 24 جولة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن نورويتش سيتي المتصدر.

ويلشير بورنموث في إنجلترا
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