الهاني سليمان لـ في الجول: لم أشعر بشيء بعد الاصطدام.. أسعى للعودة أمام بيراميدز

كشف الهاني سليمان حارس مرمى سموحة عن تحسن حالته الصحية بعد الإصابة أمام الإنتاج الحربي في المباراة الأخيرة.

الهاني سليمان النادي : سموحة

وتعرض حارس مرمى سموحة للإصابة في الدقيقة 26 من مباراة فريقه الأخيرة مما اضطر لاستبداله.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "كان هناك شبه ارتجاج وتورم فوق الحاجب مما تسبب في غلق عيني بشكل كامل".

وتابع "بعد الكدمة فقدت الوعي ولم أشعر بشيء إلا بعد ساعة أو ساعتين تقريبا".

وأوضح "كان هناك شبه ارتجاج إذ لم أتذكر شيئا بعد فتح عيني، ولكني الآن بخير".

وكشف الهاني سليمان "انتظم في التدريبات غدا الثلاثاء، ولكن بشكل خفيف بالركض فقط، ولن أتدرب بالكرة حاليا لأن عيني مغلقة".

وأتم تصريحاته "المباراة المقبلة يوم الجمعة أمام بيراميدز، أسعى أن أكون أفضل وأستطيع المشاركة".