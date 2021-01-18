المقاولون يستعيد الانتصارات ويعمق جراح الإسماعيلي

الإثنين، 18 يناير 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

نجح المقاولون العرب في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب الإسماعيلية.

واستعاد المقاولون الانتصارات الغائبة عنه منذ الفوز على البنك الأهلي، بعدما تعادل مع سيراميكا كليوباترا وخسر أمام بيراميدز.

الفوز رفع رصيد المقاولون إلى النقطة 7 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري.

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وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 6 في المركز الخامس عشر.

وصف المباراة

هدف الفوز جاء في الدقيقة 24 عن طريق المهاجم محمد حمدي زكي.

وحاول الإسماعيلي تعديل النتيجة وانفرد أري بابل بالمرمى في الدقيقة 36 قبل أن يسدد في جسد الحارس حسن شاهين.

وفي الشوط الثاني سجل أري بابا هدف التعادل في الدقيقة 66 لكن الحكم عاد لمراجعة اللعبة في الفيديو.

ثم عاد وألغى الهدف بسبب مشاركة المهاجم فخر الدين بن يوسف في اللعبة وهو في موقف تسلل.

وحاول الإسماعيلي في الدقائق المتبقية إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز المقاولون بهدف دون رد.

الإسماعيلي المقاولون العرب الدوري المصري
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