انتهى مونديال اليد – مصر (23) - (24) السويد.. انتصار الضيوف

الإثنين، 18 يناير 2021 - 18:51

كتب : FilGoal

مصر كرة يد - تشيلي - كأس العالم 2021 - الصور من الموقع الرسمي للبطولة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر والسويد في ثالث جولات دور المجموعات من كأس العالم لكرة اليد لحساب المجموعة السابعة.

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نهاية المباراة بفوز السويد 24-23 وتصدره للمجموعة السابعة.

ق58: منتخب مصر يدرك التعادل والنتيجة 23-23.

ق55: منتخب السويد يتقدم بنتيجة 23-22.

ق50: التعادل بنتيجة 20-20.

ق45: منتخب السويد يتقدم للمرة الأولى في المباراة بنتيجة 18-17.

ق41: منتخب السويد يدرك التعادل لأول مرة 16-16.

ق40: منتخب السويد يقلص الفارق لهدف وحيد والنتيجة 16-15.

ق35: تقدم منتخب مصر بنتيجة 15-12.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 12-9.

ق25: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 10-7.

ق20: منتخب مصر يتقدم بنتيجة 9-6.

ق15: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 8-5.

ق10: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 5-3.

ق5: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 3-1.

انطلاق المباراة.

مصر السويد مونديال اليد
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