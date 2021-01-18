انتهى مونديال اليد – مصر (23) - (24) السويد.. انتصار الضيوف
الإثنين، 18 يناير 2021 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر والسويد في ثالث جولات دور المجموعات من كأس العالم لكرة اليد لحساب المجموعة السابعة.
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نهاية المباراة بفوز السويد 24-23 وتصدره للمجموعة السابعة.
ق58: منتخب مصر يدرك التعادل والنتيجة 23-23.
ق55: منتخب السويد يتقدم بنتيجة 23-22.
ق50: التعادل بنتيجة 20-20.
ق45: منتخب السويد يتقدم للمرة الأولى في المباراة بنتيجة 18-17.
ق41: منتخب السويد يدرك التعادل لأول مرة 16-16.
ق40: منتخب السويد يقلص الفارق لهدف وحيد والنتيجة 16-15.
ق35: تقدم منتخب مصر بنتيجة 15-12.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 12-9.
ق25: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 10-7.
ق20: منتخب مصر يتقدم بنتيجة 9-6.
ق15: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 8-5.
ق10: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 5-3.
ق5: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 3-1.
انطلاق المباراة.