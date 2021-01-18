مدرب كليوباترا: نعالج الأخطاء نظريا بسبب ضغط المباريات.. ولا أستعجل عودة صالح جمعة

الإثنين، 18 يناير 2021 - 17:36

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا

قال هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا إنه ليس في مقدوره علاج أخطاء الفريق سوى بشكل نظري في المحاضرات الفنية لضيق الوقت وعدم قدرته على خوض وديات أو تدريبات تكتيكية كثيرة.

وفاز سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين على طلائع الجيش بهدفين لهدف في ثامن جولات الدوري المصري في ملعب السويس الجديد.

وتحدث هيثم شعبان عقب المباراة قائلا: "لاحت لنا أكثر من فرصة في الشوط الأول ولكن التوفيق لم يكن حليفنا وفي الشوط الثاني نجحت التغييرات التي أجريناها وأتت ثمارها".

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وتابع "كنت أفكر في استبدال أحمد ياسر ريان مُسجل هدف الفوز لأنه انضم لنا ولعب ثلاث مباريات في وقت صغير للغاية وكنت أخشى عليه ولكنني تراجعت في النهاية لثقتي الكبيرة فيه".

وأضاف "في النهاية سجل هدف الفوز وهو إضافة كبيرة لنا".

وعن الفوز قال هيثم شعبان: "نحن نسيطر ونستحوذ على الكرة حتى في أغلب المباريات التي فقدنا فيها النقاط وللأسف لا نملك الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء سوى نظريا على سبورة الشرح".

وأكمل "نحوض مباراة كل 48 ساعة والوقت ضيق للغاية فنعمل على استشفاء اللاعبين ونسعى لعلاج الأخطاء بأي شكل لمواصلة النتائج الإيجابية".

وعن صالح جمعة قال: "كان يعاني من إصابة وغاب لفترة كبيرة ولا أريد الاستعجال في عودته خاصة أنه أصيب في أول لقاء شارك فيه معنا فهو لاعبمهم لنا ونريد الحفاظ عليه".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الثمانية.

هيثم شعبان سيراميكا كليوباترا في الدوري
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