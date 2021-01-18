تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية
الإثنين، 18 يناير 2021 - 17:16
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة تأجيل اجتماعه مع رؤساء أندية القسمة الأول الذي كان مقررا له غدا الثلاثاء إلى الإثنين المقبل.
وأوضح اتحاد الكرة في بيانه المقتضب أن قرار التأجيل جاء بسبب أعمال التعقيم بالاتحاد التي تستلزم إغلاقه الثلاثة أيام المقبلة.
وكان اتحاد الكرة أعلن السبت الماضي عن اجتماع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية لمناقشة بعض الأمور التي تهم تلك الأندية.
من جانب آخر شهد اليوم اجتماعا بين اللجنة الثلاثية ورؤساء أفرع الاتحاد في مختلف أنحاء الجمهورية.