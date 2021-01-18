تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية

أعلن اتحاد الكرة تأجيل اجتماعه مع رؤساء أندية القسمة الأول الذي كان مقررا له غدا الثلاثاء إلى الإثنين المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه المقتضب أن قرار التأجيل جاء بسبب أعمال التعقيم بالاتحاد التي تستلزم إغلاقه الثلاثة أيام المقبلة.

وكان اتحاد الكرة أعلن السبت الماضي عن اجتماع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية لمناقشة بعض الأمور التي تهم تلك الأندية.

من جانب آخر شهد اليوم اجتماعا بين اللجنة الثلاثية ورؤساء أفرع الاتحاد في مختلف أنحاء الجمهورية.