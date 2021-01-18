تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية

الإثنين، 18 يناير 2021 - 17:16

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

أعلن اتحاد الكرة تأجيل اجتماعه مع رؤساء أندية القسمة الأول الذي كان مقررا له غدا الثلاثاء إلى الإثنين المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه المقتضب أن قرار التأجيل جاء بسبب أعمال التعقيم بالاتحاد التي تستلزم إغلاقه الثلاثة أيام المقبلة.

وكان اتحاد الكرة أعلن السبت الماضي عن اجتماع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية لمناقشة بعض الأمور التي تهم تلك الأندية.

أخبار متعلقة
أكثر مباريات الدوري إثارة.. سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش بهدف ريان في الـ90+ لاستمرار الهيمنة في المواجهات المباشرة.. المقاصة ينتصر على المحلة إيهاب جلال: الإسماعيلي؟ طريقة إدارة الأمور هناك تقلقني.. ولن أترك المقاصة

من جانب آخر شهد اليوم اجتماعا بين اللجنة الثلاثية ورؤساء أفرع الاتحاد في مختلف أنحاء الجمهورية.

اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد - دون أي انتصار.. الحظ يبتسم لـ أوروجواي بالتأهل للدور الرئيسي 15 دقيقة | مصر 2021
اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 17 دقيقة | الدوري المصري
مدرب كليوباترا: نعالج الأخطاء نظريا بسبب ضغط المباريات.. ولا أستعجل عودة صالح جمعة 22 دقيقة | الدوري المصري
تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية 41 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - الأحمر يقود قائمة مصر أمام السويد من أجل الصدارة 42 دقيقة | مصر 2021
ريان: لم أشعر بغربة في سيراميكا كليوباترا.. الكل يدعمني 55 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب جلال: الإسماعيلي؟ طريقة إدارة الأمور هناك تقلقني.. ولن أترك المقاصة ساعة | الدوري المصري
لاستمرار الهيمنة في المواجهات المباشرة.. المقاصة ينتصر على المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك