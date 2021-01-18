مونديال اليد - الأحمر يقود قائمة مصر أمام السويد من أجل الصدارة

الإثنين، 18 يناير 2021 - 17:16

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر مع منتخب مصر أمام مقدونيا في كأس العالم لليد

يقود أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لرجال كرة اليد قائمة الفريق لمواجهة السويد في ختام دور المجموعات التمهيدي.

وتلعب مصر أمام السويد في السابعة من مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي ويتصدر الفائز المجموعة بعد ضمان الفريقين التأهل للدور الرئيسي.

‎وجاءت القائمة كالآتي:

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كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

بينما تم استبعاد كل من: إسلام حسن - محسن رمضان - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل

وتأهل منتخبا مصر والسويد إلى الدور الرئيسي رفقة الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وسلوفينيا ويتبقى منتخب واحد وهو الفائز من مواجهة تشيلي ومقدونيا الشمالية.

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