ريان: لم أشعر بغربة في سيراميكا كليوباترا.. الكل يدعمني

الإثنين، 18 يناير 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أعرب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم على حساب طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وقال ريان عقب المباراة في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لناديه:"أعمل داخل منظومة محترمة، لم أشعر بالغربة في أول يوم داخل النادي، أشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم شعبان المدير الفني، وكل زملائي الذين دعموني ووقفوا بجانبي".

وأردف "سيراميكا كليوباترا فريق كبير، لذلك انسجمت معهم سريعا، دخلت في أجواء الفريق بشكل سريع، وزملائي يوصلوني إلى المرمى بشكل قوي".

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وعاد ليقول:"أشكر مسئولي النادي الأهلي على إعارتي إلى نادي سيراميكا كليوباترا، وهدفي الوصول مع النادي إلى مركز يليق بنا".

وأنهى حديثه قائلا:"أغلقنا ملف مباراة طلائع الجيش،. ونستعد بكل قوة للمباراة المقبل، وهدفنا الحصول على مركز متقدم في مسابقة الدوري الممتاز".

وارتقى سيراميكا للمركز السادس في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 11 نقاط.

ويحل الفريق ضيفا على المصري يوم الأحد.

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا
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