إيهاب جلال: الإسماعيلي؟ طريقة إدارة الأمور هناك تقلقني.. ولن أترك المقاصة

أغلق إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة الباب أمام إمكانية توليه مهمة الإسماعيلي هذا الموسم.

وصرح إيهاب جلال عبر إذاعة الشباب والرياضة "الإسماعيلي بيتي مثل المقاصة، لكن هناك أمور عديدة في حساباتي، لا أريد الانتقال لناد تحت ضغط في وسط الموسم، ولابد أيضا أن أعمل مع جهازي المعاون، وكذلك طريقة إدارة الأمور بنادي الإسماعيلي، تشغلني أكثر من أمور أخرى".

وأضاف "الإسماعيلي من أكثر الأندية التي يتوافر بها مدربين مميزين، وربما يتفوقون على مدربي الأهلي والزمالك، وأي اسم منهم أفضل من أي مدرب أجنبي وقادر على حل مشاكل الفريق وقيادته لنهاية الموسم".

وتابع "أتمنى طبعا العمل مديرا فنيا للإسماعيلي، فهو بيتي، ويضم لاعبين مميزين، ولا يحتاج لإضافات عديدة مثلما يتصور البعض، لكن المقاصة بيتي أيضا، والتوقيت وأمور أخرى تمنعني، ولا يمكن أن أترك المقاصة وأرحل في وسط الموسم، وإلا لكنت تركت الفريق في الموسم الماضي للانتقال لأحد الأندية الكبيرة".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الإسماعيلي يفكر في تقديم عرض للمدرب إيهاب جلال.

في سياق آخر، تحدث إيهاب جلال عن الفوز على غزل المحلة 2-1، قائلا "تعودنا على المباريات الصعبة في المحلة، سجلنا هدفا مبكرا، وكان المفترض استغلال ذلك، إلا أننا صعبنا المباراة على أنفسنا، لكن المحلة فريق مجتهد".

وأتم تصريحاته "أداؤنا في المباراة كان سيئا، ولكن الفوز مهم، وسنبدأ في تصحيح الأخطاء وإزالة الضغوط النفسية على اللاعبين، لا نريد أن نشغل بالنا بأي مشاكل، فالخروج من المحلة بالنقاط الثلاث هي بداية للإصلاح، نحتاج لاعبين في مراكز معينة، ولا أريد ضم عددا كبيرا يخلق لي مشاكل بالفريق".

ورفع المقاصة رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري فيما تجمد رصيد المحلة عند 7 نقاط في المركز الـ12.