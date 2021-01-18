لاستمرار الهيمنة في المواجهات المباشرة.. المقاصة ينتصر على المحلة

نجح فريق مصر للمقاصة في اقتناص نقاط مباراته الـ3 أمام مضيفه غزل المحلة بعد الفوز بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز مساء الإثنين.

سجل للمقاصة كل من شيميلس بيكلي وعصام صبحي، وسجل هدف المحلة الوحيد خالد رسلان.

ورفع المقاصة رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد المحلة عند 7 نقاط في المركز الـ12.

لم يدخر المقاصة جهدا في الضغط ومهاجمة مضيفه المحلة، ونجح في تسجيل أول أهدافه في المباراة في الدقيقة الرابعة بعد جُملة فنية جميلة، وانطلاقة من باولن فوافي الذي أرسل عرضية من الطرف الأيسر ليتجه بيكلي لتسجيلها دون ضغط أو رقابة.

وكاد هشام محمد لاعب وسط المقاصة أن يسجل هدفا ثانيا من ركلة حرة مباشرة لولا تألق عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة.

وأبعد القائم فرصة خطيرة للغاية من باولن فوافي الذي سدد في الدقيقة 40 من الجانب الأيسر.

وسجل المحلة هدفه الوحيد في المباراة، عن طريق رسلان الذي استقبل تمريرة من خالد الإخميمي ليسكن الكرة الشباك ببراع بعد تقدم محمد كوكو حارس المقاصة في الدقيقة 47.

وراجعت تقنية الفيديو اللقطة لمدة دقيقتين قبل احتساب الهدف بعد لحظات انتظار كانت قاسية على المحلة.

وكاد بيكلي أن يسجل هدف التقدم للمقاصة بعد تمريرة طولية من خالد أوتشو لكن بيكلي الذي كان في مواجهة مع المرمى سدد أعلى العارضة في الدقيقة 58.

وتسبب محمد سامي مدافع المحلة في ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد تدخل على مفتاح طقطق لاعب المقاصة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وسجل عصام صبحي الهدف الثاني من نقطة الجزاء في الدقيقة 74.

وكاد المحلة أن يخطف نقطة من المقاصة بعد هدف قاتل في الدقيقة 92 لكن تقنية حكم الفيديو ألغته بداعي التسلل.

ليستمر بذلك الانتصار سجل المقاصة الرائع في المواجهات المباشرة ضد المحلة، إذ أن المقاصة انتصر أمام المحلة 4 مرات وتعادلا 3 وخسر مرة وحيدة.

وهذا الانتصار هو الـ3 على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، كما أن المقاصة لم يخسر من المحلة منذ عام 2013.