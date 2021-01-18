انتهت - الإسماعيلي (0)-(1) المقاولون

يلعب الإسماعيلي ضد المقاولون العرب ستاد الإسماعيلية في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس للدوري العام.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط من 6 مباريات بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

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نهاية المباراة بفوز المقاولون بهدف دون رد

ق 69: إلغاء الهدف بسبب تسلل فخر الدين بن يوسف الذي لمس الكرة قبل الدخول إلى المرمى

ق 66: جووول أري بابل والتعادل

ق 36: أري بابل يهدر فرصة التعادل

ق 25: جوووول المقاولون والأول عن طريق محمد حمدي

انطلاق المباراة