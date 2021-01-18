أكثر مباريات الدوري إثارة.. سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش بهدف ريان في الـ90+

فاز سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الأسبوع الثامن للدوري العام.

تقدم شادي حسين من ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 62، وتعادل إبراهيما كونيه لطلائع الجيش في الدقيقة 65.

إلا أن أحمد ياسر ريان سجل هدف الانتصار لأصحاب الأرض في الدقيقة 92.

الانتصار رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 11 ليحتل المركز السادس، بينما يقبع طلائع الجيش في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 4 نقاط.

ويعد الهدف هو الثاني لأحمد ياسر ريان خلال 3 مباريات مع سيراميكا كليوباترا.

وصف المباراة

أكثر أشواط الدوري إثارة

بدأ اللقاء بضغط هجومي من سيراميكا كليوباترا، وأرسل محمد إبراهيم كرة عرضية أبعدها دفاع طلائع الجيش.

بعدها رد طلائع الجيش بتسديدة من أحمد سمير لكنها مرت فوق المرمى.

وفي الدقيقة 18 أرسل شادي حسين عرضية رائعة لأحمد ياسر ريان الذي لعبها برأسه دون دقة لتذهب أعلى العارضة.

وسدد محمد توني كرة من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت بعيدا عن مرمى محمد بسام.

وفي دقيقة 29 ومن هجمة مرتدة لطلائع الجيش، مرر أحمد سمير كرة سحرية لناصر منسي الذي انفرد بالمرمى وسدد لكن عامر عامر تألق وأبعد تسديدته.

وواصل أحمد سمير خطورته وحول عرضية إبراهيما كونيه بقدمه اليسرى لكن دفاع سيراميكا كليوباترا أبعد الكرة.

ورد محمد إبراهيم بكرة عرضية من الجانب الأيمن لكن بسام أبعدها خارج الملعب.

وعاد أحمد سمير وسدد كرة مقوسة من الجانب الأيمن لكن عامر عامر تصدى للكرة بنجاح.

وفي الهجمة التالية لسيراميكا كليوباترا، سيطر شادي حسين على الكرة وسدد بقدمه اليسرى بقوة لتذهب كرته بعيدا عن المرمى.

وأجرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش التغيير الأول لفريقه وسحب أحمد عبد الرحمن زولا ودفع بفرانك ستيفن.

وقبل نهاية الشوط بدقيقتين، تصدى محمد بسام لتسديدة كوامي بونسو من داخل منطقة الـ6 يادردات ليمنع أصحاب الأرض من التقدم في النتيجة

إلا أن الإثارة استمرت، بعدما توغل إبراهيما كونيه داخل منطقة الجزاء وسدد كرة اصطدمت بالقائم الأيسر لعامر عامر وتعود لمنطقة الجزاء ليشتتها دفاع سيراميكا كليوباترا.

شوط الأهداف

بداية الشوط الثاني كانت هادئة مع محاولات من لاعبي الفريقين لتسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 61 احتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا بعدما أعاق محمد بسام، أحمد ياسر ريان من الوصول للكرة.

ونفذ شادي حسين الركلة بنجاح ليسجل الهدف الأول في المباراة.

لكن طلائع الجيش تعادل سريعا عن طريق إبراهيما كونيه الذي استغل عرضية ناصر منسي وسدد مباشرة وبقوة من داخل منطقة الجزاء.

بعد الهدف دفع عبد الحميد بسيوني بتغييرين دفعة واحدة. حيث سحب ناصر منسي وأحمد سمير ودفع بـ عمرو مرعي وإسلام محارب.

ثم أجرى هيثم شعبان أولى تغييراته وسحب وينفول كوابينا ودفع بـ شريف دابو لتنشيط الجانب الهجومي للفريق، تلاه سحب رجب بكار والدفع بـ محمد مسعد.

بعدها أجرى سيراميكا كليوباترا تغييرا اضطراريا بخروج طارق سامي للإصابة ونزول عبد الله محمود.

وكاد عمرو مرعي أن يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش بعدما سدد كرة على الطائر من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لعامر عامر.

وفي الدقيقة 92، سجل أحمد ياسر ريان هدف الفوز لسيراميكا كليوباترا، بكرة رأسية جميلة مستغلا عرضية شريف دابو.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد المصري في الجولة المقبلة، بينما يلعب طلائع الجيش ضد الإنتاج الحربي.