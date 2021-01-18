أتليتكو مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة تعيين توريس في فريق "ب" ومنصبه داخل النادي

هل تم تعيين فيرناندو توريس نجم ليفربول وأتليتكو مدريد ومنتخب إسبانيا السابق ضمن الطاقم التدريبي لفريق أتليتكو ب أو كمدرب في النادي؟

اتجه FilGoal.com لسؤال أتليتكو مدريد، ورد خوان خوسيه أنوات المتحدث الرسمي باسم النادي قائلا: "فرناندو لم يحصل بعد على لقب مدرب بشكل رسمي، ومن أجل ذلك يجب أن يقوم ببعض التدريبات والمعايشات وذلك من خلال فرقنا المختلفة في الأكاديمية، لم يحصل بعد على أي رخصة أو منصب".

وواصل "الأمر مثل فترة معايشة وتدريب لكي يحصل على أولى درجاته ورخصه".

وأكمل "توريس لا يعمل حاليا في النادي بشكل رسمي".

وتابع "لكن منطقيا، أكاديميتنا هي أكثر مكان منطقي ومثالي لمثل تلك المعايشات والتدريبات".

وأتم "الأمر فهم خطأ، في الحقيقة هو يقوم بمعايشات مختلفة لدى فرقنا في الأكاديمية عبر الأطقم الفنية المختلفة وليس طاقم بعينه".

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت في وقت سابق إن توريس انضم للطاقم التدريبي لفريق أتليتكو ب، فيما قالت بعض المصادر الأخرى إن توريس تم تعيينه كمدرب لفريق أتليتكو ب، وهو مالم يحدث.

وكان فريق سيجان توسو الياباني هو آخر محطات توريس الكروية قبل إعلانه اعتزال اللعب في أغسطس 2019.