قائمة الزمالك - عودة مصطفى محمد وساسي وغياب محمود علاء
الإثنين، 18 يناير 2021 - 16:05
كتب : FilGoal
عاد مصطفى محمد وفرجاني ساسي لقائمة الزمالك استعدادا لمواجهة ضيفه الجونة يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.
بينما غاب محمود علاء بسبب الإيقاف وابتعد أيضا محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد السلام ومحمد أشرف "روقا" وعمر السعيد.
وجاءت قائمة الفارس الأبيض كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد
الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد
وسط الملعب: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - حسين فيصل
الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل
ويستضيف الزمالك فريق الجونة على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساء الثلاثاء.
ويحتل الفريق وصافة ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر.
وفاز الزمالك في خمس مباريات وتعادل أمام بيراميدز.