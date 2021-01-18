قائمة الزمالك - عودة مصطفى محمد وساسي وغياب محمود علاء

عاد مصطفى محمد وفرجاني ساسي لقائمة الزمالك استعدادا لمواجهة ضيفه الجونة يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

بينما غاب محمود علاء بسبب الإيقاف وابتعد أيضا محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد السلام ومحمد أشرف "روقا" وعمر السعيد.

وجاءت قائمة الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد

وسط الملعب: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - حسين فيصل

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

ويستضيف الزمالك فريق الجونة على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساء الثلاثاء.

ويحتل الفريق وصافة ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر.

وفاز الزمالك في خمس مباريات وتعادل أمام بيراميدز.