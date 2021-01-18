مونديال اليد – انسحاب كاب فيردي بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 18 يناير 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

كاب فيردي - منتخب اليد

أعلن منتخب كاب فيردي انسحابه من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بسبب فيروس كورونا.

ولا يستطيع منتخب كاب فيردي استكمال قائمة الفريق في المباريات والتي تنص على تواجد 10 لاعبين على الأقل لخوض المباراة.

بعثة كاب فيردي جاءت لمصر بـ11 لاعبا فقط، وبعد إجراء المسحة الطبية، أول أمس السبت، ظهرت إيجابية العينة للاعبين، مما يُعني وجود 9 لاعبين فقط للمشاركة في مباراة ألمانيا، وهو ما تسبب في انسحاب كاب فيردي بشكل مباشر من المباراة.

وانسحبت كاب فيردي من مواجهة ألمانيا، أمس الأحد، والتي اعتمدت بنتيجة 10-0 لصالح ألمانيا.

وتم احتساب كل مواجهات كاب فيردي بالخسارة بنتيجة 10-0 بعد انسحابها النهائي من البطولة.

وبانسحاب كاب فيردي؛ تأهلت منتخبات ألمانيا وأوروجواي والمجر من المجموعة الأولى للدور الرئيسي.

وكانت كاب فيردي قد خاضت مباراة واحدة فقط ضد المجر وخسرتها بنتيجة 34-27.

وشاركت كاب فيردي في مونديال اليد للمرة الأولى في التاريخ.

وكانت كاب فيردي قد حصلت على المركز الخامس في بطولة إفريقيا 2020.

كاب فيردي كأس العالم لكرة اليد
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