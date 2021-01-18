لوك شاو: دفاع يونايتد بالكامل تألق أمام صلاح وماني

يعتقد لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد أن خط دفاع الشياطين الحمر بأكمله تألق في الدفاع أمام محمد صلاح وساديو ماني مهاجما ليفربول بمباراة الفريقين، وليس هو وحده.

الظهير الأيسر ليونايتد نجح في إيقاف خطورة صلاح وماني رغم تناوبهما على اللعب في الجبهة اليمنى لليفربول بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال شاو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اللعب ضد أفضل اللاعبين في المواعيد الكبرى هو سبب انضمامك إلى أندية مثل هذه".

وأضاف "أنت تتطلع دائما إلى مثل هؤلاء النجوم لأنهم سيختبرونك، صلاح وماني هما الأفضل في مراكزهما".

وأردف "كلاهما خطير للغاية، لكنني أعتقد أننا دافعنا جميعا بشكل جيد أمام هجوم ليفربول وليس أنا فقط. نحن بحاجة إلى الاستمرار في القيام بذلك في باقي المباريات".

وتابع "سأكون صريحا، لم نشعر بالرضا في غرفة الملابس، ليس هذا ما أردناه، قبل المباراة دخلنا ملعب أنفيلد للفوز، ولم نأت لمحاولة الحصول على نقطة".

وأتم "لقد شعرنا بثقة كبيرة بالطريقة التي كانت تسير بها النتائج الأخيرة بالنسبة لنا. لم يكن من المفترض أن يكون الأمر كذلك، ضغطنا حتى النهاية، لكن النقطة أفضل من لا شيء".