الأهلي يطالب اتحاد الكرة بـ"إيقاف الأخطاء التحكيمية الفجة"

أعلن الأهلي اليوم الإثنين عبر موقعه الرسمي إرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يحتج فيه على ما وصفه بـ"أخطاء تحكيمية فجة".

وكتب الأهلي في خطابه "نطالب بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية الفجة وغير المبررة والتي تسببت في عرقلة مسيرة النادي وحرمانه من حقوقه المشروعة في مباريات سابقة".

وأضاف "الأخطاء في بعض مباريات النادي لم تقتصر فقط على حكم الساحة، لكن امتدت أيضا إلى حكام الفيديو، أُلغيت أهداف صحيحة ولم تحتسب ركلات جزاء شرعية، إضافة لاستبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي وهو أمر غير مبرر".

وأردف "الأهلي لم يكن يرغب، كعادته، في التعقيب على أداء التحكيم المصري، لكن الأخطاء المتكررة والتي أثرت بشكل مباشر في بعض المباريات مثل مواجهتي وادي دجلة والبنك الأهلي، مباراتان شهدتا أخطاء غير مقبولة سواء من حكام الساحة أو الفيديو دفعت النادي لهذا الخطاب العاجل حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص".

وأتم الأهلي في رسالته "نطالب اتحاد الكرة بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بإيقاف الأخطاء التحكيمية وتطبيق معايير ثابتة على الجميع لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين المتنافسين".

🚨 | في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» حرصًا على ميزان العدالة. pic.twitter.com/5SrLI7K95Q — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 18, 2021

واعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على إلغاء الفيديو لهدف الفريق ضد البنك الأهلي يوم الأحد في لقاء انتهى بلا أهداف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

وفاز الأهلي، حامل لقب البطولة، في 5 مباريات وتعادل أمام وادي دجلة والبنك الأهلي.

ويستضيف المقاولون العرب يوم الخميس في الجولة التاسعة.