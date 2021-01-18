ماركا: ميسي مُعرض للإيقاف 12 مباراة بعد الطرد ضد بلباو

يواجه ليونيل ميسي نجم برشلونة شبح الإيقاف عن المباريات بعد طرده ضد أتلتيك بلباو في مباراة كأس السوبر.

وتعرض ميسي للطرد بعد الاعتداء على داني جارسيا دون كرة.

ونشرت صحيفة "ماركا" تقرير يفيد بأن ميسي قد يعاقب إذا اعتبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن "تصرف عدواني".

وتكون عقوبة هذا التصرف بالإيقاف من 4 لـ12 مباراة.

أما إذا لم يعتبر ما قام به ميسي ضمن التصرفات العدوانية فستكون عقوبته الإيقاف من مباراة لـ3 مباريات.

ويعد هذا الطرد هو الأول لميسي بعد 753 مباراة لعبها مع برشلونة.